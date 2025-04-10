شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الزمالك يخسر أمام ستلينيوش الجنوب أفريقى بهدف مقابل لا شىء ويودع الكونفيدرالية الأفريقية، وبيراميدز يضرب موعدا أمام أورلاندو بيرتس فى نصف دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بدورى أبطال أفريقيا

تأهل أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقى للدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على مولودية الجزائرى بهدف مقابل للاشئ في مجموع المباراتين ليضرب موعدا مع بيراميدز في نصف النهائي .

طاقم تحكيم هولندي بقيادة ماكلي يدير مباراة بيراميدز والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة بيراميدز والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية، في المجموعة الأولى بدوري القسم الأول، لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

الزمالك يخسر أمام ستيلينبوش 1-0 ويودع بطولة الكونفدرالية

ودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة بهدف دون رد أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ممدوح عباس يعد جمهور الزمالك: هناك صفقتين كبيرتين الصيف المقبل

نشر ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى X تغريدة عن الأحداث الأخيرة داخل القلعة البيضاء.

الأهلى يضرب موعد مع قرطاج التونسي في نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى موعدا مع قرطاج التونسي لمواجهته الجمعة المقبلة في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1و حتى 14 إبريل الجارى .

المصرى يودع الكونفدرالية بعد الهزيمة من سيمبا التنزانى 4-1 بركلات الترجيح

ودع فريق المصرى البورسعيدى بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزانى 4 -1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

ضرب النادى الأهلى موعدا ناريا مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا لهذا الموسم بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين في مباراتي الذهاب والعودة بدور الربع النهائي للبطولة.