شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عمرو الجناينى أبلغنى أن زيزو زملكاوى ومش هيلعب فى مصر إلا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر، تفاصيل جديدة فى مسألة تجديد أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك بعد تواصله مع عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "جمعنا اتصال بعمرو الجناينى واستأذنته فى نقل بعض الأشياء حول تجديد عقد زيزو، وعمرو الجناينى قال لى زيزو زملكاوى أكثر منى، ومش هيلعب فى مصر إلا للزمالك".

وأضاف سيف زاهر: "الجناينى قالى لا يوجد خلاف بين الزمالك ووالد زيزو وهو يتواصل معانا بشكل يومى ولا يوجد خلاف بيننا وبين والد زيزو على عقد زيزو الجديد وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن تجديد اللاعب والدنيا سهلة وبسيطة ولا توجد خلافات فى أى نقطة فى العقد".

وتابع: سألته عن الحديث عن توقيع زيزو لناد آخر، رد وقال: "اللى معاه عقد يطلعه ويظهره للناس ليه مستنى، اللاعب يحق له التوقيع لأى نادٍ ولكنه لم يفعل ذلك".