مرحلة جديدة للبرنامج الطبي التطوعي السعودي بعدن

بدأ البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن مرحلة جديدة من مراحله، وذلك في جراحة القلب للأطفال، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل السعودية ، إذ يأتي البرنامج بدعم وتنفيذ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة كوادر وكفاءات طبية من داخل السعودية، وجاءت إقامته في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في ظل الجاهزية العالية والإمكانات الطبية المتقدمة للمستشفى. ويتكوّن البرنامج الطبي التطوعي من مشاريع طبية بعدة تخصصات تشمل جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، وجراحة المسالك البولية، إضافة إلى المشروع الطبي للعيادات التخصصية، من أجل خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.



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