كريم عبد العزيز ومغامرة مثيرة في المشروع X.. وهذا موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 08:58 مساءً - طرح القائمون على فيلم "المشروع X" للفنان كريم عبد العزيز، البرومو التشويقي الأول للعمل المنتظر إطلاقه في دور العرض يوم 21 مايو المُقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن ورحلة كريم عبد العزيز المليئة بالمخاطر للوصول إلى سر ما وذلك بعد فصله من كلية الآثار.

جولة تصوير "المشروع X" بين مصر وأوروبا

انتهى أبطال فيلم "المشروع X" هذا الأسبوع من تصوير آخر المشاهد في مدينة الفاتكيان بالعاصمة الإيطالية روما، التي تعد آخر محطات الفيلم بعدما تم تصويره على مدار الأشهر الماضية، في العديد من أماكن التصوير الداخلية في القاهرة وكذلك الخارجية بمدينة الجونة الساحلية وإسطنبول بتركيا وأيضاً إسبانيا.

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فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

كريم عبدالعزيز يخوض رحلة موت

تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

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يذكر أن فيلم "المشروع X" يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2024.



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