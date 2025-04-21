الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة بابا الفاتيكان

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مرحلة جديدة للبرنامج الطبي التطوعي السعودي بعدن
بدأ البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن مرحلة جديدة من مراحله، وذلك في جراحة القلب للأطفال، عبر...
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر...
مفتي المملكة: الرئاسة تحرص على نشر مبادئ الوسطية ومحاربة الإرهاب
استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ،...
375 مليارا تكلفة مشروع سعودي ضخم للذكاء الاصطناعي
تخطط السعودية لإطلاق مشروع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم «مشروع التسماي» بدعم يصل إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال سعودي)،...
احتجاجات تعم أمريكا :لا تقويض ولا تجاوز للدستور
شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات واسعة، شارك فيها آلاف المحتجين المعارضين لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تحرك منسق حمل...
وهم الهدنة اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو
في مشهد يعكس استمرار التوتر وسقوط المبادرات السلمية في وحل الاتهامات المتبادلة، شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدية...
إسرائيل تتهرب من جريمة قتل المسعفين
بينما يُمعن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسويق رواياته الحربية أمام العالم، ويدّعي أن إسرائيل «لا تملك خيارًا سوى...
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