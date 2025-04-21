مرحلة جديدة للبرنامج الطبي التطوعي السعودي بعدن بدأ البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن مرحلة جديدة من مراحله، وذلك في جراحة القلب للأطفال، عبر... عدن: واس عدن: واس 23 شوال 1446 هـ 23 شوال 1446 هـ وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر... الرياض : الرياض : دوت الخليج 23 شوال 1446 هـ 23 شوال 1446 هـ مفتي المملكة: الرئاسة تحرص على نشر مبادئ الوسطية ومحاربة الإرهاب استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 شوال 1446 هـ 23 شوال 1446 هـ 375 مليارا تكلفة مشروع سعودي ضخم للذكاء الاصطناعي تخطط السعودية لإطلاق مشروع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم «مشروع التسماي» بدعم يصل إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال سعودي)،... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 22 شوال 1446 هـ 22 شوال 1446 هـ احتجاجات تعم أمريكا :لا تقويض ولا تجاوز للدستور شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات واسعة، شارك فيها آلاف المحتجين المعارضين لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تحرك منسق حمل... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 شوال 1446 هـ 22 شوال 1446 هـ وهم الهدنة اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو في مشهد يعكس استمرار التوتر وسقوط المبادرات السلمية في وحل الاتهامات المتبادلة، شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 شوال 1446 هـ 22 شوال 1446 هـ إسرائيل تتهرب من جريمة قتل المسعفين بينما يُمعن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسويق رواياته الحربية أمام العالم، ويدّعي أن إسرائيل «لا تملك خيارًا سوى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 شوال 1446 هـ 22 شوال 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة بابا الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.