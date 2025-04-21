نصف المنتجات غير الآمنة كهربائية

استنفرت الهيئة السعودية للمواصفات جهودها في الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، والمخاطر الناتجة عنها، إذ سجلت الهيئة 49 منتجا غير آمن، وتم الإخطار عنها في نظام راصد، والتحذير منها من قبل مراكز الرصد الدولية، في وقت تصدرت منتجات كهربائية المنتجات غير الآمنة المبلغ عنها بـ51%.

حماية شخصية

كشف تقرير الهيئة السعودية للمواصفات لعام 2024، تصدر «منتج كهربائي» المنتجات غير الآمنة المرصودة، حيث بلغت 25 منتجا كهربائيا بـ51%، ومنتجات ألعاب أطفال ثانيا، بإجمالي 11 منتجا بـ22%، ومنتجات مقاعد أطفال ثالثا، بإجمالي 4 مقاعد أطفال بـ8%، وتساوت منتجات نسيجية ومنتجات أخرى رابعا، بإجمالي 3 منتجات لكل منهما بـ6%، ومعدات حماية شخصية خامسا، بإجمالي منتجين اثنين بـ4%، ومنتج وحيد لجهاز يعمل بالغاز بـ2%.

8 إخطارات

سجل مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة 8 إخطارات لمنتجات غير آمنة، من خلال نظام راصد الوطني، ورفعها على نظام عاجل الخليجي، وتم استدعاء تلك المنتجات من قبل وزارة التجارة، واتخاذ إجراءات استدعاءات مماثلة من قبل دول الكويت، والإمارات، وعمان، واليمن، والبحرين، وتمثلت أبرز المنتجات غير الآمنة التي تم الإخطار عنها في: 25.296 ألف وحدة، عبارة عن 2268 لعبة أطفال، و 23.028 ألف خلاط كهربائي.

منح الشهادات

أصدرت الهيئة عددا من الشهادات والعلامات والبطاقات، التي تشير إلى مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية، وتوفير شهادات مطابقة للمصنعين والموردين، وتمثلت أبرز نتائج منح الشهادات في اعتماد 546 طرازا من المركبات الكهربائية، ومنح 38 شهادة الجودة لجهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ومنح 7607 بطاقات ترشيد استهلاك المياه للأدوات الصحية، وإصدار 415 ترخيصا جديدا لعلامة الجودة السعودية، ليرتفع عدد التراخيص السارية الحاصلة على علامة الجودة إلى 1521 ترخيصا ساريا، ومنح 10.449 آلاف شهادة اعتراف وطنية.

منتجات وإجراءات

49 منتجا غير آمن تم رصده

%51 من المنتجات المبلغ عنها كهربائية

8 إخطارات مرفوعة على نظام عاجل الخليجي

6 دول تتخذ إجراءات استدعاء

25 ألف وحدة لألعاب أطفال

23 ألف خلاط كهربائي

415 ترخيصا جديدا لعلامة الجودة

أبرز المنتجات غير الآمنة المرصودة

منتج كهربائي: 51%

ألعاب أطفال: 22%

مقاعد أطفال: 8%

منتجات نسيجية وأخرى: 6%

معدات حماية شخصية: 4%

جهاز يعمل بالغاز: 2%