أرامكو و"بي واي دي" تتعاونان في تقنيات مركبات الطاقة الجديدة

ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لإثنتين من الشركات الرائدة عالميًا؛ بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية علي المشاري: "يعتمد التعاون بين شركتي أرامكو السعودية للتقنية و(بي واي دي) على جهود بحوث التطوير المكثفة التي تبذلها أرامكو السعودية لأجل حلول الطاقة الجديدة، حيث تستكشف أرامكو السعودية عددًا من الطرق لتحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي، بدءًا من الوقود المبتكر منخفض الكربون إلى مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة، ودافعنا في جميع تلك الجهود اعتقادنا بوجود حاجة إلى منهجيات متعددة لدعم تحوّل الطاقة بشكل عملي؛ ولذلك يسعدنا التعاون مع (بي واي دي) في هذا المجال".
من جهته، عبر النائب الأعلى للرئيس في شركة "بي واي دي"، لو هونغبين: "لطالما كانت (بي واي دي) عن أمله في أن تتواءم خبرات شركة أرامكو السعودية للتقنية مع قدرات الشركة المتقدمة في مجال البحوث وتطوير المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، على تجاوز عوائق الجغرافيا والفكر لابتكار الحلول التي تجمع بين الأداء عالي الكفاءة وانبعاثات الكربون المنخفضة.
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