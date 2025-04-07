شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتلقى أول هزيمة فى الدور الثانى بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السكة الحديد مودرن أول خسارة له فى الدور الثانى من دورى المحترفين بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة من دورى المحترفين.

وتعد خسارة السكة الحديد مودرن أمام كهرباء الإسماعيلية الأولى له في الدور الثانى بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق منذ انطلاق فعاليات الدور الثانى للمسابقة

شهدت مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين عددا من المفاجآت، حيث فقد المقاولون العرب نقطتين مهمتين في صراع الصعود بالتعادل مع ديروط بهدف لمثله، فيما واصل وادى دجلة انتصاراته بالفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

أبو قير 2 - 0 الترسانة

طنطا 4 - 1 الداخلية

المنصورة 1 - 0 بترول أسيوط

السكة الحديد 1 - 2 كهرباء الإسماعيلية

راية 1 - 1 وى

بروكسى 2 - 1 السويس

لافيينا 0 - 2 القناة

أسوان 0 - 0 بلدية المحلة