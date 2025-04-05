شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تُعد واحدة من أهم المطبات الصعبة فى مشوار المارد الأحمر نحو الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

ويلتقي النادي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأعلن الأهلى تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني.. وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني فى المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وفى المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.