شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك يعيش صراعات داخلية.. وزيزو تعامل معاملة الملوك والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن النادي يعيش صراعات داخلية، موضحا أن البعض استباح أزمات النادي ممن ينتمون إليه.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مطول بين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة التخطيط من أجل دراسة الموقف بعد التأكد من توقيع أحمد مصطفى زيزو على عقود انضمامه لصفوف النادى الأهلى بنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر.

وقال يونس في تصريح لبرنامج ملعب أون عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "لجنة التخطيط الحالية تمت الاستعانة بها في وقت متأخر جدا".

وأشار يونس إلى أن زيزو كان الأنسب لحمل راية الزمالك بعد شيكابالا، مشيرا إلى أن اللاعب تعامل في الزمالك معاملة الملوك.

وقال يونس: "لا أعلم مدى قانونية اجتماع مسئولى الأهلي مع زيزو قبل دخوله فترة نهاية عقده بـ6 شهور"، مشيرا إلى أن جلسة التجديد للاعب محمود حمدي الونش تأخرت 4 شهور كاملة.