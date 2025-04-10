شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك يعيش صراعات داخلية.. وزيزو تعامل معاملة الملوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 09 أبريل 2025 11:47 م
كشف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن النادي يعيش صراعات داخلية، موضحا أن البعض استباح أزمات النادي ممن ينتمون إليه.
وقال يونس في تصريح لبرنامج ملعب أون عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "لجنة التخطيط الحالية تمت الاستعانة بها في وقت متأخر جدا".
وأشار يونس إلى أن زيزو كان الأنسب لحمل راية الزمالك بعد شيكابالا، مشيرا إلى أن اللاعب تعامل في الزمالك معاملة الملوك.
وقال يونس: "لا أعلم مدى قانونية اجتماع مسئولى الأهلي مع زيزو قبل دخوله فترة نهاية عقده بـ6 شهور"، مشيرا إلى أن جلسة التجديد للاعب محمود حمدي الونش تأخرت 4 شهور كاملة.
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