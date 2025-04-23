سبب وفاة المذيع صبحي عطري.. أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة به

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوجئ الوسط الإعلامي صباح اليوم، برحيل الإعلامي السوري صبحي عطري عن عمر ناهز 48 عامًا، بحسب ما أكدته صحف ومواقع عربية، وصفت الأمر بالخبر الصادم والمفاجئ.

سبب وفاة صبحي عطري

وعبر سمير أسعد، خال الفقيد، عن حزنه العميق برحيل الإعلامي صبحي عطري، من خلال منشور شاركه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث نشر صورةً للراحل، وأرفقها بكلمات مقتضبة حملت الكثير من المشاعر والحنين، وقال في تعليقه: «الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال.. ابن شقيقتي، الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري، جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة».

ما هي الذبحة الصدرية؟

والذبحة الصدرية، تعني حدوث ألم الصدر الذي ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وتعد أحد أعراض مرض الشريان التاجي.

أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، عن أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية، والتي جاءت على النحو التالي:

التقدم في العمر إذ تعد أكثر شيوعا للفئة العمرية التي تبلغ 60 عاما

مصابي مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم

المعاناة من ارتفاع مستوى الكوليسترول

التاريخ العائلي خاصة في حال إصابة أحد الأشخاص بمرض القلب.

متى تحدث الذبحة الصدرية؟

وتحدث الذبحة الصدرية عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين.

لماذا يصاب الشباب بالذبحة الصدرية؟

وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، أكد أن بعض الشباب يكونون في كثير من الأحيان، عرضة للإصابة بهبوط القلب اليمنى، والذبحة الصدرية، وعلى الرغم من كونها أمراضا تصيب كبار السن، إلا أن الشباب قد يكونون على قائمة الإصابات.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة، في تصريحات تلفزيونية سابقة، بعض الأسباب التي قد تؤدي لإصابة الشباب بالذبحات الصدرية وهبوط القلب، إذ أوضح إن عادة ما يصاب بها الشباب نتيجة الإصابة بحمى روماتزمية ولم يتم علاجها جيدًا، فضلًا عن تأثر صمامات القلب، وهو ما يحدث في النهاية هبوط القلب.

علامات تحذيرية تشير للإصابة بالذبحة الصدرية

وعن العلامات التحذيرية التي تشير لإصابة الشباب بالذبحات الصدرية وأمراض القلب، جاء على رأسها الآتي:

سرعة التنفس

الشعور بالانتفاخ

الغثيان

القيء، الذي قد يستمر طوال اليوم.

فقدان الشهية تمامًا

ظهور ورم في الساقين

من هو صبحي عطري؟

وصبحي عطري إعلامي سوري ولد في حلب وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، كما حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني "إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية".