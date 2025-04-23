شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الدينية تنفي وجود حسابات للأئمة والخطباء وتحذر من مقاطع الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، وجود أي حسابات رسمية باسم أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. التحذير من حسابات الذكاء الاصطناعي وحذر من المواقع والحسابات المنتحلة التي تبث محتوى كاذباً وغير موثوق، وتصنع مقاطع صوتية مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مفتئةً على لسان أئمة الحرمين الشريفين عبر محتويات مصطنعة لا تمت للحقيقة بصلة. أهمية تحري الدقة وأكد الصولي أن أي محتوى لم يصدر عن الموقع الرسمي للرئاسة أو حساباتها المعتمدة، فهو غير موثوق، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية والمغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن الفكري، وإحداث لبس ديني وعلمي لدى المجتمع.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الرئاسة عازمة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يسيء إلى أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، عبر تطبيق أنظمة الجرائم المعلوماتية.

ودعا الصولي جميع المهتمين بمتابعة أخبار ومنجزات رئاسة الشؤون الدينية إلى الالتزام بالمصادر الرسمية، وتجنب تداول ما يُبث عبر الحسابات المشبوهة التي تسعى إلى الإضرار بالوعي الديني والمجتمعي