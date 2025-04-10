شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس هيئة الإسعاف لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير مناخ صحي وآمن للشباب المصري، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، في لقاء ثنائي مشترك لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال تأمين الأنشطة الرياضية وتوسيع نطاق الخدمات الإسعافية داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية.

خلال اللقاء، ثمّن وزير الشباب والرياضة الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الإسعاف المصرية في تأمين البطولات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم كل ما من شأنه صون سلامة الرياضيين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ضمن المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية".

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية عن سعادته بهذا اللقاء، مقدما الشكر للوزير على هذا التعاون، مؤكدا أن دعم منظومة الإسعاف المصري لملف الأنشطة الرياضية يأتي انسجامًا مع رؤية القيادة السياسية التي تعتبر الرياضة متنفسًا صحيًا وآمنًا لشباب مصر، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي في وضع مصر على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية للمنظومة الرياضية.

كما أوضح رئيس هيئة الإسعاف الضوء على إسهامات الهيئة في تدريب آلاف الشباب من أعضاء الأندية ومراكز الشباب على مهارات الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن أطقم الإسعاف نجحت في التعامل مع العديد من الحالات الطارئة داخل الملاعب خلال العامين الماضيين، بالتعاون مع الفرق الطبية للأندية.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوسيع نطاق التغطية الإسعافية داخل مراكز الشباب الواقعة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى تعزيز الفحوصات الدورية للاعبين لضمان سلامتهم الصحية والبدنية.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز مفهوم "الملاعب الآمنة" من خلال تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، مع التركيز على برامج التوعية والتدريب العملي داخل الأندية ومراكز الشباب.