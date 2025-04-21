شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على المقترحات الخاصة بتعديلات بعض نصوص قانون الرياضة، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي بأن الوزارة تلقت ردا رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية يُثمّن التواصل البناء مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الأولمبية الدولية.

وأكد متحدث الوزارة أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة فى شأن سرعة الاستجابة والشفافية وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن الأولمبية الدولية ثمّنت على حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا، وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن هذا الخطاب يأتي ردا على الخطاب الذى أرسلته وزارة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياضة.