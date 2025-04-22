شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 21 - 4 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: الزمالك يخطر زيزو بجلسة التحقيق الثانية فى المنيا، وميار شريف: سعيدة بأول لقب لي فى عام 2025، وحقيقة عرض فالنسيا الإسبانى لضم مصطفى شوبير.. وموقف الأهلى.

الزمالك يخطر زيزو بجلسة التحقيق الثانية فى المنيا

حدد مسئولو نادى الزمالك موعد جلسة التحقيق الثانية المقرر أن يخضع لها أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، بعد تخلفه عن حضور الجلسة السابقة التي كان مقرر لها السبت الماضى.

ميار شريف: سعيدة بأول لقب لي فى عام 2025

أعربت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، عن سعادتها الكبيرة للتتويج ببطولة مدريد للتنس ،وكتبت ميار شريف علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

حقيقة عرض فالنسيا الإسبانى لضم مصطفى شوبير.. وموقف الأهلى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر وطلب ضمه في الصيف المقبل، بعد المستويات القوية التي قدمها الحارس الواعد مع فريقه منذ الموسم الماضي، ومساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

أسرة لاعب الزمالك سعد محمد تستقبل عزاءه فى مسجد الحصرى.. فيديو

استقبلت أسرة الراحل سعد محمد لاعب نادى الزمالك السابق، العزاء في مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الرياضة

استمرارا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على المقترحات الخاصة بتعديلات بعض نصوص قانون الرياضة..

الأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديًا استعدادًا لكأس العالم للأندية

يشارك الأهلي وباتشوكا في مونديال الأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا من مختلف القارات.

ناصر ماهر يستعد للمشاركة فى مران الزمالك اليوم بعد انتهاء أزمة بيسيرو

يعود ناصر ماهر لاعب الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حسب اتفاق الجهاز الفني مع اللاعب، بعدما غاب الأخير عن مباراة الزمالك الماضية أمام سموحة بكأس عاصمة مصر بقرار من البرتغالي بيسيرو، نظراً لتدرب اللاعب منفرداً على خلفية الأزمة الخاصة باعتراضه على الجلوس احتياطياً في مباراة حرس الحدود بالدوري، وانتهت الأزمة بعد اعتذار ناصر ماهر لإدارة الزمالك عما بدر منه قبل المباراة.