شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت فى نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 فى نصف نهائى كأس مصر، ليتأهل إلى النهائى لمواجهة الأهلى.

كما تأهل الأهلى أيضا على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0.

ويعول فريق رجال الأهلى الآمال على كل من: أحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسينى وسيف عابد، بينما يعول الزمالك على كل من: المحترف الروسى ديميترى ومحمد مصطفى لعبة.

وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 فى ثانى مواجهات البلاى أوف. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز 3-0 فى أول مواجهة بالبلاى أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 فى مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دورى الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت فى النهائى.