اخبار الرياضه

الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 05 أبريل 2025 12:30 ص

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت فى نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 فى نصف نهائى كأس مصر، ليتأهل إلى النهائى لمواجهة الأهلى.

كما تأهل الأهلى أيضا على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0.

ويعول فريق رجال الأهلى الآمال على كل من: أحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسينى وسيف عابد، بينما يعول الزمالك على كل من: المحترف الروسى ديميترى ومحمد مصطفى لعبة.

وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 فى ثانى مواجهات البلاى أوف. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز 3-0 فى أول مواجهة بالبلاى أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 فى مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دورى الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت فى النهائى.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements