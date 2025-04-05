شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 05 أبريل 2025 12:30 ص
يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت فى نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى.
تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 فى نصف نهائى كأس مصر، ليتأهل إلى النهائى لمواجهة الأهلى.
كما تأهل الأهلى أيضا على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0.
ويعول فريق رجال الأهلى الآمال على كل من: أحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسينى وسيف عابد، بينما يعول الزمالك على كل من: المحترف الروسى ديميترى ومحمد مصطفى لعبة.
وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 فى ثانى مواجهات البلاى أوف. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز 3-0 فى أول مواجهة بالبلاى أوف أول أمس الإثنين.
واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 فى مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دورى الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت فى النهائى.
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