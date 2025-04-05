شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تصميم جوجل بكسل 10 برو فولد.. هذا موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تكشف شركة جوجل عن سلسلة "جوجل بكسل 10" في أغسطس من هذا العام، على أن تشمل أربعة طرازات، مشابهة لسلسلة "جوجل بكسل 9"، حيث ظهرت تسريبات لتصميم هاتف "جوجل بكسل 10 برو فولد"، مما يشير إلى تصميم مشابه للغاية للطراز السابق.

والتسريبات التي تم نشرها من قبل Android Headlines بالتعاون مع المسرب الموثوق OnLeaks، تقدم لنا أول نظرة على "جوجل بكسل 10 برو فولد"، وتظهر الصور تصميمًا يشبه بشكل لافت الطراز السابق، مع خيار لون يعكس التشطيب المصنوع من البورسلين في الطراز الحالي.

يبدو أن جوجل ستستمر في استخدام لغة التصميم المميزة لها، لا سيما شريط الكاميرا المستطيل في الجهة الخلفية، كما يحتوي هذا الموديل ذو المرحلتين على عدسات مرتبة عموديًا، ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل من "جوجل بكسل 9 برو فولد".

أما من الأمام، فتعرض التسريبات فتحة على شكل ثقب للكاميرا الأمامية على الشاشة الخارجية، كما تبدو الحواف سميكة نسبيًا ولكنها متناسقة، بينما تحتوي الشاشة القابلة للطي من الداخل أيضًا على فتحة ثقب تقع في الزاوية اليمنى، بالإضافة إلى ذلك يتميز الجهاز بحواف دائرية، مما يعزز تصميمه الأيرجونومي للحصول على قبضة مريحة في اليد.

من المتوقع أن يكون جوجل بكسل 10 برو فولد، أكثر سمكًا قليلًا من "جوجل بكسل 9 برو فولد"، حيث يتوقع أن تكون أبعاده 155.2 × 150.4 × 5.3 مم عندما يكون مفتوحًا، مقارنة بـ 155.2 × 150.2 × 5.1 مم للطراز الحالي.

من المتوقع أن يتم تزويد الجهاز بمعالج "تينسور جي 5" من جوجل، إلى جانب 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويُقال إن الجهاز سيعمل بواسطة مودم "ميديا تيك تي 900"، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه مع الإصدار الأخير من "أندرويد 16".

من المتوقع أن يظهر "جوجل بكسل 10 برو فولد" في غضون أربعة أشهر، ويبدو أن جوجل تعمل جاهدًة لضمان توفر "أندرويد 16" من اليوم الأول.

ربما تكون المفاجأة الأكبر هي التكهنات حول سعر "جوجل بكسل 10 برو فولد"، تشير بعض التقارير إلى أن جوجل قد تسعر الهاتف القابل للطي القادم بسعر أقل من "جوجل بكسل 9 برو فولد".