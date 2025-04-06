شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات إسرائيلية تطلق النار شرق رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة أطلقت النار بكثافة في وقت مبكر اليوم الأحد شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الأحد مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفوار وبلدة يطا جنوب الخليل، وبلدة زعترة شرق بيت لحم.