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دبابات إسرائيلية تطلق النار شرق رفح الفلسطينية

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دبابات إسرائيلية تطلق النار شرق رفح الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة أطلقت النار بكثافة في وقت مبكر اليوم الأحد شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الأحد مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفوار وبلدة يطا جنوب الخليل، وبلدة زعترة شرق بيت لحم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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