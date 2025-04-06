شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حساب ChatGPT Plus مجانى لفترة محدودة.. ولكن فقط لهؤلاء الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن خدمة ChatGPT Plus، التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مجانية الاستخدام حتى نهاية مايو 2025، مع ذلك، فهي غير متاحة للجميع، العرض متاح فقط لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة وكندا.

ومع ChatGPT Plus، يمكنك الوصول إلى جميع الميزات المتاحة في الباقة المجانية مع حدود أوسع للمراسلة، والوصول إلى أبحاث معمقة ونماذج استدلال متعددة. يمكنك الاطلاع على الصورة أدناه لمقارنة باقتي ChatGPT المجانية و Plus.



انظمة ChatGPT

كيف تحصل على ChatGPT Plus مجانًا؟

إذا كنت طالبًا بدوام كامل أو جزئي في جامعة تمنح شهادات في الولايات المتحدة أو كندا، يمكنك الوصول إلى ChatGPT Plus مجانًا حتى نهاية مايو 2025 بالنقر على رابط خاص وفرته الشركة، ويتم التحقق من حالة الطالب باستخدام نظام التحقق SheerID، بعد التحقق من هويتك، سيتم إعادة توجيهك إلى ChatGPT للاستفادة من عرض ChatGPT Plus المجاني.

إذا كان لديك اشتراك ChatGPT Plus بالفعل، فسيتم إضافة الشهرين المجانيين إلى حسابك تلقائيًا.