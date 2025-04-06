حواط أمام لائحة "جبيل أحلى": مشروع هذه اللائحة هو إعادة جبيل إلى العالمية

شاركت لائحة "جبيل أحلى" المدعومة من النائب زياد الحواط، برئاسة جوزيف الشامي ونائبه زاهر أبي غصن والأعضاء في قداس الأحد في كاتدرائية مار بطرس في جبيل الذي ترأسه خادم الرعية الخوري جوزف زيادة الذي تمنى التوفيق للائحة لما فيه خير المدينة وإنمائها .

ولفت الحواط، في كلمته، الى أن "ما يجمعني بمدينة جبيل هو الإيمان والمحبة والإلتزام"، معاهداً رئيس اللائحة والأعضاء "بأن أكون الجندي المجهول في الإدارات والمؤسسات الرسمية من أجل تسهيل إنجاز كل المشاريع المطلوبة".

وأضاف "هذه ليست لائحة حزبية بل هي لائحة متجانسة تضم المكونات الجبيلية كافة، ومشروعها هو إعادة جبيل إلى العالمية".

وتوجه بالشكر الى "جميع القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والهيئات التي دعمت اللائحة ووفّرت لها هذا الغطاء الجامع بحيث جاءت ممثّلة للأكثرية الساحقة من الجبيليين"، متمنياً على جميع الجبيليين "التوجه بأكبر عدد ممكن إلى صناديق الإقتراع في 4 أيار المقبل والتصويت بهدف إعطاء شرعية لهذه اللائحة تكون حافزاً للمضي بتحقيق المشاريع وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدينة، ولا نريد القول أن المعركة محسومة وأن اللائحة ستفوز، ما نريده هو استفتاء جبيلي جديد".