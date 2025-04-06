أعلنت وزارة الداخلية، أنه "بعد الاشكال الذي حصل في مطار بيروت الدولي، طلب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار، إجراء تحقيق فوري بالحادثة ليصار الى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية: الحجار طلب إجراء تحقيق فوري بعد الاشكال الذي حصل بمطار بيروت لاتخاذ التدابير المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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