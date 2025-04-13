ذكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح، أنّه "غالبًا ما نسمع، كما حصل اليوم، عن شحنة مخدرات أو أكثر تم اكتشافها ومصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية، لتنقطع بعدها الأخبار كلّها"، معتبرًا أنّ "تصنيع الكبتاغون أو مجرّد الاتّجار به يستلزم وجود رؤوس أموال وشبكات منظمة عابرة للحدود وتجهيزات لوجستية ليست بقليلة، ولكن لم نسمع حتى الآن بتوقيفات طاولت رؤوساً كبيرة في هذا المجال باستثناء ضبط البضاعة بحدّ ذاتها وتوقيف بعض العناصر الصغار".
ولفت إلى أنّه "عسى أن نبدأ بسماع أخبار عن اعتقال الرؤوس الكبيرة بعد اكتشاف كل تهريبة بدءاً من اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع عن ضبط المخدرات: عسى أن نبدأ بسماع أخبار عن اعتقال الرؤوس الكبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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