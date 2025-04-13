السعودية | وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني لتعزيز التعاون في مجال تطوير اللغة والثقافة الإنجليزية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الخارجية، اليوم، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد في العاصمة الرياض، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن منصور مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب وزارة الخارجية مدير إدارة تطوير الموارد البشرية مازن بن عواد الردادي، ومن جانب المجلس الثقافي البريطاني مدير العلاقات العامة منار الحسيني، إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير اللغة والثقافة الإنجليزية، من خلال تقديم برامج وورش عمل تعليمية، واختبارات تحديد مستوى اللغة، وحلول التقييم للمخرجات والمتدربين، وذلك لتأهيل منسوبي الوزارة في مجال اللغة والثقافة الإنجليزية، وحوكمة تقييم مخرجات التعلم.

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