أحمد زاهر ينشر لحظة مؤثرة من عقد قران ابنته «ليلى» على هشام جمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بمقطع فيديو مؤثّر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ظهر فيه وهو يحتضن ابنته ليلى بعد عقد قرانها على الفنان والمنتج هشام جمال، ولم يتمالك دموعه من شدّة التأثّر، وعلّق على الفيديو قائلًا: «بنتي بحبك».

احتفال ليلى زاهر بعقد قرانهاوجاء الفيديو بعد ساعات من حفل عقد القران، الذي أُقيم مساء أمس في أجواء مليئة بالمشاعر داخل قصر محمد علي، وسط حضور كبير من نجوم الفن وأصدقاء العروسين.

تفاصيل عقد القرانشهد على العقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فيما تولّى الشيخ رمضان عبد المعز مهمة المأذون، ولفت الأنظار بطلبه الطريف من هشام جمال أن يردّد جملة: «زوجني بنتك ليلى الله يكرمك»، ما أضفى أجواء من البهجة والابتسامة بين الحضور.

قصة حب بدأت أمام الكاميراالعلاقة بين ليلى زاهر وهشام جمال بدأت خلال مشاركتهما معًا في مسلسل «في بيتنا روبوت» بجزأيه الأول والثاني، ومع مرور الوقت تحوّلت الصداقة إلى قصة حب، تُوّجت بعقد القران وسط فرحة كبيرة من العائلتين.