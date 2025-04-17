الامارات | "كيف تبني مسكنك" مبادرة لتمكين المواطنين من بناء منازل الزوجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد برنامج "كيف تبني مسكنك؟" وهو برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تمكين المواطنين الإماراتيين من فئة الشباب المقبلين على الزواج من تخطيط وبناء مساكنهم بكفاءة واستدامة مع التركيز على إدارة الميزانية وتوظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل وتفادي التحديات الشائعة في مختلف مراحل البناء.

يأتي هذا البرنامج انسجامًا مع مبادرات "عام المجتمع" وضمن "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بهدف ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز الاستقرار الأسري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتماسك المجتمع ونموه.

يشارك في البرنامج 300 مواطن من المقبلين على بناء مساكنهم ويقدمه نخبة من الخبراء من عدة جهات حكومية وخاصة منها هيئة تنمية المجتمع وبلدية دبي والهيئة الاتحادية للضرائب و"إي آند الإمارات".

ويطلع المشاركون في البرنامج على دليل شامل للخدمات الإسكانية والأدلة الإرشادية والأنظمة الإلكترونية الذكية ذات الصلة بالبناء والتمويل والإدارة المستدامة للمسكن.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الارتقاء المستدام بجودة حياة أفراد المجتمع في مختلف جوانبها يمثل أولوية محورية في دولة الإمارات مشيرة إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 2025 "عام المجتمع" يجسد هذا التوجه الوطني ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخه.

وأضافت أنه في هذا الإطار يندرج "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" ضمن أجندة اجتماعية نوعية تهدف إلى دعم تماسك الأسرة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات وانطلاقاً من هذه الأولوية الوطنية يُعد تمكين المواطنين من الثقافة الاقتصادية والمالية لا سيما في مجالي البناء والإسكان خطوة مهمة نظرا لأثرها المباشر على جودة الحياة الاقتصادية للأسر.

من جهته أوضح خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن البرنامج يقدم للمشاركين إرشادات عملية حول كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة حيث يُتاح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة على المواد والخدمات المرتبطة بالبناء وفقاً للأنظمة الضريبية والإجراءات المعتمدة في الدولة مما يساهم في تخفيف التكاليف المالية للمشروع مؤكداً أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والتوعية للمجتمع من خلال ورش العمل والبرامج التثقيفية المختلفة بما يضمن تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق الاستفادة القصوى من التشريعات الضريبية المعتمدة.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي بالإنابة أن مشاركة بلدية دبي في برنامج "كيف تبني مسكنك؟" تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة في القطاع السكني وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية وإنشائية وهندسية مستنيرة عند بناء مساكنهم بهدف تسهيل رحلتهم في تأسيس منازلهم وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وقال إن بلدية دبي تدعم مثل هذه المبادرات من خلال تقديم الاستشارات والتوجيهات حول أساليب البناء الحديثة والتقنيات المستدامة التي تقلل من تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة على المدى الطويل بما يتماشى مع مستهدفات ومحاور خطتها الاستراتيجية بتطوير قطاع بناء ذكي ورائد ومستدام عالمياً يوفر أفضل جَودة حياة ممكنة خصوصاً وأن غايات البرنامج تنسجم مع رؤية دبي الحضرية 2040 للتنمية العمرانية الحضرية والتي تهدف إلى تطوير أحياء مستدامة وذكية تلبي احتياجات الأفراد وتعزز جودة حياتهم ورفاهيتهم.

من ناحيته قال عبد الله إبراهيم الأحمد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في "إي آند الإمارات" إن "إي آند الإمارات" تقدم للمشاركين في البرنامج إرشادات متكاملة حول كيفية توظيف التقنيات الحديثة في تصميم المنازل الذكية بما يشمل أنظمة الأمان مثل "حصنتك" وحلول ترشيد الطاقة وتقنيات التحكم الذكي بالمرافق إلى جانب باقات الإنترنت عالية السرعة عبر خدمة eLife لافتا إلى أن الاستثمار المبكر في التكنولوجيا يسهم في خفض فواتير الكهرباء والمياه وتحقيق وفورات مالية ملموسة على المدى الطويل.

من جهتها أكدت الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن البرنامج يساعد الشباب المقبلين على الزواج على اكتساب مهارات التخطيط المالي وإدارة الميزانية بكفاءة أثناء بناء منازلهم ويمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة وتفادي التحديات المالية غير المتوقعة والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بالبناء بما يعزز قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية وتجنب العثرات ومواجهة التحديات التي قد تشكل عقبة أمام الكثيرين أثناء تشييد منازلهم والتغلب عليها بفعالية من خلال المعرفة والتخطيط الصحيح.

