فصيل مسلح سوري أعلن حل نفسه ووضع أسلحته في تصرف وزارة الدفاع

أعلن اللواء الثامن أبرز الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية وفق بيان تلاه الناطق الرسمي حمّد الحوراني. ولفت الحوراني، في تسجيل مصوّر، الى أننا "نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية في السورية".

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