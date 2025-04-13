السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بالحديث عن ظاهرة الإسراف والتبذير في الولائم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 20 / 10 / 1446هـ، للحديث عن ظاهرة الإسراف والتبذير في الولائم والمباهاة بها، وذلك في إطار جهود الوزارة التوعوية لمعالجة الظواهر السلبية وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

وتضمّن التوجيه التركيز على أربعة محاور رئيسية، أبرزها: التحذير من الإسراف في الطعام وتعدد أصنافه، استناداً إلى قول الله تعالى:

(وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)،

وقوله سبحانه: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)،

وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

“كُلوا واشرَبوا وتصدَّقوا والبَسوا في غيرِ إسرافٍ ولا مَخِيلةٍ”.

كما شمل التوجيه بيان أن الإسراف والتبذير من أسباب زوال النعمة، وسبب في حلول العقوبات، مستشهداً بقوله تعالى:

(لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ).

وأكد معالي الوزير أهمية التطرق إلى الأضرار الدينية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الظاهرة، مشدداً على أن التبذير هدر للمال والثروات، ومعصية لله ورسوله، ومصدر لأذى الفقراء والمحتاجين، فضلاً عن الوقوع في الديون والمفاخرة الزائفة.

واختتم التوجيه بالتنبيه على خطورة تصوير الولائم ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من رياء ومباهاة تخالف مقاصد الكرم الحقيقي وتعزز التفاخر المذموم.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تفعيل المنابر الدعوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز السلوك القويم وفق تعاليم الإسلام السمحة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط