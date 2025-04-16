شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "بلاك بورد".. جامعة نجران تعلق الدراسة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

تقني نجران

الدمام - شريف احمد - قررت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، بناءً على التقارير الواردة منوتحويل الدراسة "عن بُعد" عبر منصة البلاك بورد، لجميع طلاب وطالبات الجامعة في مقرها الرئيس وجميع فروعها، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

قررت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في جميع منشآتها التدريبية بنجران ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة، للفترة الصباحية، وتحويل الدراسة عن بعد.



المركز الوطني للأرصاد

تعليق الدراسة بتعليم نجران

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من، وحرصًا على سلامة الجميع.

أعلنت إدارة تعليم نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية.

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وأعلن المتحدث الرسمي في بيان عبر حساب تعليم نجران على منصة إكس تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 18/ 10/ 1446هـ في مدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة.

يشمل القرار جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.