صحة ورشاقة

نظّم طعامك وتجنّب التوتر.. خطوات بسيطة تحميك من القولون العصبي

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سارة السيد 0 تبليغ

  • نظّم طعامك وتجنّب التوتر.. خطوات بسيطة تحميك من القولون العصبي 1/2
  • نظّم طعامك وتجنّب التوتر.. خطوات بسيطة تحميك من القولون العصبي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية “صحتي” أن القولون العصبي هو اضطراب مزمن يصيب القولون نتيجة تقلصات وألم في البطن، ويصاحبه تغيرات في حركة الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك، مشيرة إلى أنه من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا.

وأكدت الوزارة أن التوتر والضغوط اليومية تُعد من أبرز مسببات تفاقم أعراض القولون العصبي، إلى جانب بعض العادات الغذائية الخاطئة.

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة أو التخفيف من الأعراض، تضمنت:
• تنظيم أوقات تناول الطعام
• ممارسة النشاط البدني بانتظام
• تجنب الأطعمة التي تهيّج القولون مثل البقوليات والتوابل
• تقليل التوتر والضغوط اليومية

ودعت “الصحة” المواطنين والمقيمين إلى تحميل تطبيق “صحتي” للاطلاع على مزيد من المعلومات والخدمات الصحية الرقمية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التوعية والوقاية من الأمراض المزمنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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