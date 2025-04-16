يعنى إيه ارتشاح صمام القلب.. مضاعفات خطيرة وأعراض معرفتها ضرورة

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ارتشاح صمام القلب من المشاكل التي تلحق بالقلب، وتجاهله يمكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة تصل لحد عدم القدرة على الحركة أو حتى فشل القلب، وفقا لموقع "healthline".

يعني إيه ارتشاح صمام القلب؟

يعني عدم إغلاق الصمام في القلب فيتسبب في رجوع الدم في الاتجاه العكسي بدل ما يسير في مساره الطبيعي، وهذا يتسبب في جعل القلب يقوم بإجراء مجهود أكبر، وهذا يؤثر علي المدى الطويل .

ما هي المخاطر والمشاكل لتجاهل مشكلة ارتشاح صمام القلب؟1. إجهاد عضلة القلب

القلب يعمل زيادة كى يعوّض الدم ، وهذا يمكن أن يسبب تضخما في عضلته وضعفها مع الوقت.

2. ضيق في التنفس وتعب مستمر

لأن الجسم لا يصل له دم كفاية، يحدث تعب حتى من أقل مجهود، إلى فقدان القدرة على الحركة.

3. تورم في الرجلين والبطن

نتيجة لتجمع السوائل بسبب ضعف ضخ القلب.

4. زيادة خطر الجلطات أو الرجفان الأذيني

الدم االعائد يمكن أن يحدث دوامات داخل القلب، ويزيد خطر تكون جلطات.

5. هبوط حاد في الدورة الدموية

لو الحالة اتطورت دون تدخل، يحدث فشل قلبي حاد.

متي يجب زيارة الطبيب

في حالة الشعور بخفقان شديد، وضيق تنفس، وتورم في القدمين ، ودوخة أو ألم في الصدر.

أنواع ارتشاح صمامات القلب:

القلب يتكون من 4 صمامات رئيسية.

1. ارتشاح الصمام الميترالي

يعد الأكثر شيوعًا، ويتسبب في رجوع الدم من البطين الأيسر للأذين الأيسر، وأعراضه: خفقان، ضيق نفس، تعب مع أي مجهود بسيط.

2. ارتشاح الصمام الأورطي

الدم يرجع من الشريان الأورطي للبطين الأيسر، ويؤدي لتضخم عضلة القلب وتعب شديد.

3. ارتشاح الصمام ثلاثي الشرفات

يؤثر على الجانب الأيمن من القلب، ويسبب تورما في الرجلين، البطن، وأوردة الرقبة.

4. ارتشاح الصمام الرئوي

الأقل شيوعًا، ويتسبب في رجوع الدم من الشريان الرئوي للبطين الأيمن.

ما هي درجات الارتشاح؟

خفيف وغالبًا بدون أعراض واضحة، وممكن يُتابع فقط.

متوسط و تبدأ تظهر أعراض تدريجية.

شديد و يحتاج علاج فوري، وقد يتطلب تدخل جراحي.

طرق العلاج:1. العلاج الدوائي:

مدرات البول: تقلل احتباس السوائل.

أدوية تنظيم ضغط الدم .

أدوية تقوية عضلة القلب لو فيها ضعف.

مضادات التجلط لو فيه رجفان أذيني.

2. المتابعة والمراقبة:

متابعة بالأشعة التليفزيونية (إيكو) كل فترة.

تغيير أسلوب الحياة (تقليل ملح، ممارسة رياضة خفيفة، متابعة الوزن والضغط).

3. التدخل الجراحي أو القسطرة:

إصلاح الصمام، الحفاظ على الصمام الأصلي إن أمكن.

استبدال الصمام، في الحالات الشديدة، إما بصمام معدني أو نسيجي.

متى يكون التدخل الجراحي ضروري؟

إذا كان الارتشاح شديدا وأعراضه قوية.

أ علامات على تأثر عضلة القلب حتى بدون أعراض.

أو في وجود مشاكل أخرى مثل الرجفان الأذيني أو تضخم القلب.

