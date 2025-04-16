شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو دايت "جولو" لإنقاص الوزن وما مدى فاعليته والان مع تفاصيل الخبر

تتنوع أنظمة "الدايت" الخاصة بإنقاص الوزن، وتختلف أيضا من شخص لآخر وفقا للتفضيلات الشخصية والحالة الصحية، ومن ضمن تلك الانظمة، نظام جولو " GOLO".ونشر موقع "very well fit" تفاصيل عن نظام جولو لإنقاص الوزن، خاصة أنه يعتبر من الأنظمة الغذائية قصيرة المدى.

ما هو دايت جولو لإنقاص الوزن؟

دايت جولو "Golo" هو نظام غذائى المدى لإنقاص الوزن، من خلال التحكم في الأنسولين، ويستمر لمدة 30 أو 60 أو 90 يومًا، بهدف المساعدة في استعادة التوازن الهرموني وإصلاح عملية الأيض.

ويركز نظام GOLO الغذائي على نظام غذائي مُتحكم بالسعرات الحرارية، مع تناول أطعمة غير مُصنّعة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ما يمكنك تناوله في نظام GOLO الغذائي

جميع العناصر الغذائية الكبرى، البروتينات والكربوهيدرات والدهون، يمكن تناولها في نظام GOLO الغذائي، وإلى جانب الخضراوات، تُشكل هذه العناصر "مجموعات الطاقة" الأربع في النظام الغذائي، وهى:

الدهون الصحية

بذور الشيا

بذور القنب والزيت

بذور الكتان وزيت الكتان

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

الجوز

اللوز

بروتين

صدر دجاج

شريحة لحم الخاصرة

سمك أبيض

الكربوهيدرات

ويوصي نظام GOLO الغذائي بتناول الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة ويتضمن ما يلى :

دقيق الشوفان

الأرز البني

الكينوا

البطاطا الحلوة

البطاطس

القرع

الخضروات والفواكه

ويمكن تناول جميع الخضراوات في نظام GOLO الغذائي.

ما لا يمكنك تناوله في نظام GOLO الغذائي

كما هو الحال في العديد من خطط إنقاص الوزن، يُقيّد نظام GOLO الغذائي تناول الأطعمة المصنّعة والمكررة، بالإضافة إلى المُحليات المضافة، ويُشجّع هذا النظام مُتبعيه على الالتزام بما يُسمى "الأطعمة الكاملة" كلما أمكن، ويوجد أطعمة يجب تجنبها عند إتباع هذا النظام الغذائى، وهى:

الأطعمة المصنعة والمكررة

اللحوم المصنعة

الأطعمة المكررة مثل الخبز الأبيض

بدائل اللحوم النباتية

رقائق البطاطس والمقرمشات

السكريات والمحليات المضافة

الصودا

مشروبات القهوة المحلاة

مشروبات رياضية

الكعك والفطائر والبسكويت والحلوى

كيفية الاستعداد لنظام GOLO الغذائي

يمكنك أن تتوقع تناول ما بين 1300 و1800 سعر حراري يوميًا في نظام GOLO الغذائي، مع التركيز على الأطعمة الكاملة مثل اللحوم والحبوب الكاملة والدهون الصحية والخضروات والفواكه.

وتتضمن خطة التغذية في حمية GOLO ثلاث وجبات متوازنة يوميًا، تتكون كل منها من حصة أو حصتين من "مجموعات الطاقة" في النظام الغذائى.