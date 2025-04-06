شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد غدا لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استنئاف التدريبات غداً الإثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

تعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت، سلبيًا فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذا التعادل يصبح ترتيب المجموعة كالتالى: يتصدر بتروجت المجموعة الأولى برصيد 12 نقاط، ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتى الجونة فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطتين، وسموحة فى المركز الخامس بدون نقاط.