السعودية | مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق سلسلة (كَلامُنا) تعزيزًا للوعي اللغوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن إطلاق سلسلة (كَلامُنا) ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية ٢٠٢٥، تهدف إلى تقديم محتوى لغوي جذاب وميسَّر عبر مقاطع مرئية قصيرة لا تتجاوز دقيقتين، بمشاركة أكثر من (50) عالمًا ومختصًّا باللغة العربية وعلومها من العالم العربي يتناولون فيها إضاءاتٍ وفوائدَ ومعارفَ لغويةً متنوعةً وستُنشر على المنصات الرقمية للارتقاء بمكانـة اللغـة العربية فـي الفضـاءات الثقافية المختلفـة.

وتعمل السلسلة على إنتاج أكثر من (500) مقطع مصوّر تناقش جميع الموضوعات المتعلقة باللغة العربية مثل الأخطاء اللغوية الشائعة وتبسيط قواعد النحو والصرف، إضافةً إلى طرح موضوعات تتعلق بالمعاجم العربية واللهجات وتحليل الخطاب وشرح قضايا الهوية اللغوية وعلاقة العربية باللغات الأخرى واستعراض تأثير الذكاء الاصطناعي في اللغة وتوضيح أهمية تعليم العربية للناطقين بغيرها.

ويسعى المجمع بإطلاقه لتلك السلسلة إلى تبسيط المفاهيم اللغوية وإيصال دقائق اللغة وجمالياتها بأسلوب إبداعي يناسب المختصين وغير المختصين، وهو ما يجعلها مرجعًا معرفيًّا ماتعًا لكل من يرغب في استكشاف اللغة العربية بأسلوب حديث ويسير، إلى جانب تعزيز دور المملكة في خدمة اللغة العربية والمحافظة على نقائها وإبراز تطورها في جميع المجالات.

وتُعنى سلسلة (كَلامُنا) بتسليط الضوء على العلم الغزير والمعرفة العميقة لدى المختصِّين بمجال اللغة والتعريف بهم على نطاق واسع ورفع الوعي بأهمية اللغة والثقافة العربيتين وإبراز التطور الذي شهدته اللغة العربية في الميادين المختلفة, تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز اللغة العربية ودعم انتشارها عالميًّا.

ولضمان تقديم محتوى لغوي متميز ويسير الفهم للجمهور, وضعت سلسلة (كَلامُنا) مجموعةً من الإرشادات للمشاركين واشترطت الالتزام بالحديث باللغة العربية الفصحى المعاصرة وتبسيط الطرح، ليكون قريبًا من غير المختصين ومدعاةً لاهتمامهم واستخدام أمثلة وتطبيقات عملية تيسر فهم المفاهيم اللغوية, ومن المقرّر أن تُبَثّ المقاطع على منصة (اليوتيوب) ضمن قائمة تشغيل خاصة تحمل اسم (سلسلة كَلامُنا)، وستُنشَر المقاطع -أيضًا- على المنصات الرقمية التابعة للمجمع؛ لتكون متاحةً لجمهور واسع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

يُذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى إلى دعم اللغة العربية وتمكينها وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا، من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى نشرها وتيسير تعلمها وإبراز جمالياتها وقدرتها على مواكبة العصر.

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