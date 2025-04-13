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الصين تشيد بقرار أمريكا إعفاء بعض الأجهزة من الرسوم الجمركية

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د ب أ - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أشادت الصين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إعفاء بعض الأجهزة من الرسوم الجمركية.
وذكرت الحكومة الصينية أن قرار الولايات المتحدة إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مما يسمى الرسوم الجمركية المتبادلة هو خطوة صغيرة نحو تصحيح أخطائها، وحثت واشنطن على بذل المزيد من الجهود لإلغاء الرسوم.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعدت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتزايدة أمس الأول الجمعة، ما أدى إلى تضييق نطاق تعريفاته الجمركية البالغة 125% على السلع من الصين و10% على الواردات من معظم البلدان الأخرى، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

العودة إلى المسار الصحيح

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق وي تشات اليوم الأحد: "هذه خطوة صغيرة من جانب الولايات المتحدة نحو تصحيح عملها الخاطئ المتمثل في فرض التعريفات الجمركية المتبادلة من جانب واحد".
وحثت الولايات المتحدة على "اتخاذ خطوة كبيرة نحو إلغاء هذا الإجراء الخاطئ تمامًا، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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