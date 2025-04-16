شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. استمرار الأتربة المثارة والعوالق على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من 8 مناطق خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعة 11 مساء في بعض الأماكن، وحتى الساعة 2 من صباح الخميس في أماكن أخرى.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الأتربة المثارة.

وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن العوالق الترابية. أماكن العوالق والأتربة المنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.

الرياض: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد.

القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

الباحة: العقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والعرين وبيشة وطريب.

نجران: شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.