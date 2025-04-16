شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. استمرار الأتربة المثارة والعوالق على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من 8 مناطق خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعة 11 مساء في بعض الأماكن، وحتى الساعة 2 من صباح الخميس في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الأتربة المثارة.
وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن العوالق الترابية.
الرياض: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: العقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والعرين وبيشة وطريب.
نجران: شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الأتربة المثارة.
وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن العوالق الترابية.
أماكن العوالق والأتربةالمنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.
الرياض: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: العقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والعرين وبيشة وطريب.
نجران: شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.