شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار في محمية الملك عبد العزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية الملك عبد العزيز الملكية.وأوضحت القوات أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) لكل شجرة.ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.