شكرا لقرائتكم خبر عن من أمريكا إلى الصين.. جامعات عالمية تشارك في معرض التعليم والان نبدء بالتفاصيل

حضور عالمي

الدمام - شريف احمد - شاركت عدد من الجامعات العالمية، والمؤسسات الأكاديمية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للتعليم (EDGEx 2025)، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل.وتقدّمت الجامعات الأمريكية المشاركة بتمثيل واسع، شمل جامعة أريزونا، وجامعة روان، وكلية هاريس للسياسات العامة بجامعة شيكاغو، إضافة إلى كليات تقنية متخصصة مثل Spartan College التي استعرضت برامجها الأكاديمية في مجالات الطيران والتقنيات المتقدمة.وأثرت جامعة هاربين للتقنية من الصين الحضور في المعرض من خلال عرض مشروعاتها البحثية في مجالات الفضاء والهندسة والتقنيات الذكية، كممثل للجامعات الآسيوية في المشهد الأكاديمي العالمي.ومن بريطانيا، برزت جامعات عريقة ضمن مجموعة Russell Group، إذ شاركت جامعة كارديف، وجامعة نيوكاسل، وجامعة سوانسي، إلى جانب جامعة برمنغهام فرع دبي، وجامعة غلاسكو، وجامعة مانشستر، وقدموا برامج متنوعة في تخصصات البحث العلمي والابتكار والعلوم الإنسانية والهندسية.وتفاعلت الجامعات المشاركة مع الزوار من الطلبة والأكاديميين، من خلال لقاءات مباشرة، وورش عمل، وجلسات حوارية ناقشت مستقبل التعليم والابتكار، والتعليم المهني، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج.وحظيت الفعالية العلمية التي قدمتها هذه الجامعات باهتمام لافت من الجهات الأكاديمية والطلابية، وسط إشادة ممثلي الجامعات الدولية بما توفره المملكة من بيئة تعليمية جاذبة، ومقومات تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتعليم والبحوث.