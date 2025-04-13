أول تصريح من الصين بعد تراجع أمريكا عن بعض الرسوم الجمركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت الحكومة الصينية أن قرار الولايات المتحدة إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة يُعد خطوة صغيرة نحو تصحيح أخطائها، وحثت واشنطن على بذل المزيد من الجهود لإلغاء هذه الرسوم.

استثنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتزايدة يوم الجمعة، مما قلص نطاق رسومها الجمركية البالغة 125% على السلع الصينية، و10% على الواردات من معظم الدول الأخرى.

وفقا للعربية : صرحت وزارة التجارة في بيان نُشر على حسابها الرسمي على تطبيق WeChat اليوم الأحد: “هذه خطوة صغيرة من جانب الولايات المتحدة نحو تصحيح تصرفها الخاطئ المتمثل في فرض “رسوم متبادلة” أحادية الجانب”. وحثت الوزارة الولايات المتحدة على “اتخاذ خطوة كبيرة نحو الإلغاء الكامل لهذا التصرف الخاطئ، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل”.

وتغطي الإعفاءات الأخيرة التي أقرها ترامب ما يقرب من 390 مليار دولار من الواردات الأمريكية استناداً إلى إحصاءات التجارة الأميركية الرسمية لعام 2024، بما في ذلك أكثر من 101 مليار دولار من الصين، وفقاً للبيانات التي جمعها جيرارد ديبيبو، المدير المساعد لمركز راند لأبحاث الصين.

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