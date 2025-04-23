إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غدٍ الخميس بسبب انعقاد الجلسة التّشريعيّة في مجلس النّواب

أعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن "السّاعة 11:00 من يوم الخميس 24-4-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة تشريعية لدراسة القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس".

وذكرت أنه "سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء".

وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.