مراقبو الإقتصاد قاموا بجولات تفتيشية في النبطية وسطروا محاضر ضبط بحق بعض أصحاب المحلات التجارية

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية على محال المواد الغذائية واللحوم والأفران والخضار ومستحضرات البن ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية حي الميدان وزبدين وكفررمان وحبوش وعدشيت ودير الزهراني وبلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون.

وتم تسطير محضري ضبط في حق صاحب محطة محروقات في بلدة عدشيت لزيادة في سعر صفيحة البنزين ومحضر ضبط بحق صاحب معمل تعبئة قهوة في بلدة دير الزهراني لعدم التزامه بمعايير السلامة العامة وقد تم اقفال المعمل وإعطاء صاحبه مدة ١٥ يوم لإصلاح الخلل والإلتزام بالقوانين.

كما أنه تم حجز بضاعة رقائق مجففة ماركة "ALKA" الممنوع بيعها في الاسواق اللبنانية في ميني ماركت في بلدة كفرمان وسيتم تلفها حسب القانون كذلك تم كيل ورصرصة صهريج محروقات في شركة "هوديكو" الزهراني.