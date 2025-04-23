قوى الأمن عمّمت صورة موقوف بجرائم احتيال وتزوير

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه "بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٥، أوقفت مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة المطلوب للقضاء بجرائم احتيال وتزوير ر. ق. (مواليد عام 1964، لبناني)، بحقّه مذكّرة توقيف غيابيّة بالجرم ذاته".
هذا وعمّمت المديرية، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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