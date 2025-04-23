شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد عواد حارس مرمى الزمالك في تدريبات الحراس التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك محمد عواد في الفقرات الفنية الخاصة بتدريبات حراس المرمى بعد خضوعه لبرنامج علاجى تحفظى خلال مران الأمس، تساعده على تجاوز آلام مفصل الركبة المتكررة ، بحسب ما كشف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الذى حرص على تجهيز الحارس بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.