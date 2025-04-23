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محمد عواد ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى

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محمد عواد ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 23 أبريل 2025 05:55 م

انتظم محمد عواد حارس مرمى  الزمالك في تدريبات الحراس التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الممتاز.

وشارك محمد عواد في الفقرات الفنية الخاصة بتدريبات حراس المرمى بعد خضوعه لبرنامج علاجى تحفظى خلال مران الأمس، تساعده على تجاوز آلام مفصل الركبة المتكررة ، بحسب ما كشف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الذى حرص على تجهيز الحارس بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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