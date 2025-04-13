شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الامريكي يقصف ويدمر هذا المصنع في صنعاء "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان الامريكي غارات مساء اليوم الاحد على محافظة صنعاء. وقال مصدر محلي في المحافظة ان العدوان الامريكي استهدف بثلاث غارات مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر

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