شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تطالب جميع السكان في مناطق سيطرة جماعة الحـ.وثي بعدم القيام بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏اهاب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بجميع أبناء الشعب اليمني القاطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إلى عدم الانخراط أو المشاركة في الفعاليات التي تنظمها المليشيا، والتي تهدف إلى التضليل والتعبئة العدائية، وتُستخدم كأدوات للتحشيد وتبرير سلوكها العدواني



موضحاً انه قد أثبتت المليشيا الحوثية، مرارا وتكرارا، أنها لا تُعير حياة المدنيين أي اعتبار، بل تتعمّد اتخاذهم دروعا بشرية، وتقيم فعالياتها وتحشد مقاتليها في الأحياء السكنية وبين منازل الأبرياء، غير عابئة بما قد يترتب على ذلك من نتائج كارثية، وانها لا ترى في أبناء الشعب سوى وقود لحروبها العبثية التي لا تخدم سوى مصالحها الضيقة

مشيراً الوزير معمر الارياني ان هذه المليشيا قد حولت الوطن إلى ساحة مفتوحة لصراعات إقليمية، خدمةً لمشروع إيران التوسعي، وسعت بكل الوسائل إلى تمزيق النسيج الوطني، وإشعال الفتن، وتعطيل مؤسسات الدولة، وتدمير الاقتصاد، والزج بالشباب في حروب لا تخدم سوى مصالحها الضيقة

مؤكداً أن خلاص اليمن، وأمن مواطنيه، يبدأ من تجريد المليشيا الحوثية من قدرتها على استغلال الناس وتوجيههم نحو الهلاك، تحت شعارات زائفة وولاءات مشبوهة، وأن السلام الحقيقي، والاستقرار الدائم، لن يتحققا في ربوع اليمن إلا من خلال الرفض الشعبي الكامل والقاطع للمليشيا، التي جعلت من أبناء هذا الشعب وسيلة لتنفيذ أجندات خارجية لا تمت لمصلحة اليمن بصلة.

