شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يُعلن إصابته بمرض نادر وقد يعيش بين 3 إلى 5 سنوات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الممثل إريك داين عن تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.
وقال داين الذي يبلغ من العمر 52 عامًا: "لقد شُخّصت إصابتي بالتصلب الجانبي الضموري، أنا ممتن لوجود عائلتي المُحبة بجانبي في هذه المرحلة الجديدة من حياتي".
وأضاف: "أشعر بالامتنان لأنني قادر على مواصلة العمل، وأتطلع للعودة إلى موقع تصوير مسلسل Euphoria الأسبوع المقبل. أرجو منكم منح عائلتي بعض الخصوصية خلال هذه الفترة".
بعد التصلب الجانبي الضموري، مرضًا نادرًا يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات، مما يؤدي إلى شلل تدريجي.
وتبدأ الأعراض عادةً بالضعف أو الارتعاش في الأطراف، يليه صعوبة في النطق، ويؤدي في النهاية إلى فقدان القدرة على الكلام، الأكل، والمشي.
ووفقًا لـ"مايو كلينك"، يُتوقع للمصابين أن يعيشوا ما بين ثلاث إلى خمس سنوات بعد التشخيص، رغم أن بعض المرضى قد يعيشون لفترات أطول.
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