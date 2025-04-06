سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6 -4-2025، بالبنوك المصرية، فى بداية التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 163.04 جنيه للشراء و164.1 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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