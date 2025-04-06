شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب 15 أبريل استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب يوم 15 أبريل الجاري عقب نهاية بطولة الجمهورية بـ48 ساعة ويستمر حتى انطلاق البطولة بمصر يوم 27 أبريل وحتى 16 مايو المقبل، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا.

وعقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا اليوم مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه وتحت 18 سنة الذى يتولى تدريبه وائل رياض وللناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، بحضور فتحي نصير مدير تطوير القطاعات وذلك لبحث المعسكرات التدريبية وشرح استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة للمرحلة المقبلة وتحديد سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية، على أن يتم عرض ما توصل إليه الاجتماع على مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب الشباب لنهائيات الأمم الأفريقية بالقاهرة، بينما يستعد منتخبا الناشئين لخوض تصفيات الأمم الأفريقية وبحث علاء نبيل مع وائل رياض إقامة معسكر للمنتخب الوطنى تحت 18 سنة واستقر القرار على بدء التجمع الأول على مرحلتين خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري لتحديد القوام العام للفريق قبل بدء مرحلة التصفية.

وناقش المدير الفنى للاتحاد إقامة معسكر للمنتخب الوطني تحت 16 سنة خلال الفترة من 13 إلى 19 ابريل الجاري، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على مشاركته فى بطولة زد الدولية التى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وأفريقية مواليد 2008 خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر.