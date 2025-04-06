الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نحو 10 مقذوفات من غزة تم اعتراض معظمها

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نحو عشرة مقذوفات من قطاع غزة ليلا باتجاه أراض إسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم اعتراض معظمها.
واوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه في "متابعة للانذارات في تمام الساعة 21:01-21:02 فقد تم رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من قطاع غزة ليتم اعتراض معظمها".
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