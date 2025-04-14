وزير خارجية هولندا: الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية- الإيرانية ستعقد في روما

أعلن وزير الخارجيّة الهولنديّة كاسبار فيلدكامب (Caspar Veldkamp)، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، أنّ الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران بشأن برنامج طهران النّووي، ستُعقد في العاصمة الإيطاليّة ​روما​.

كما أكّد دبلوماسيّان مقرّهما في روما، لـ"فرانس برس" هذه المعلومة، وأشارا إلى أنّ المحادثات ستُعقد السّبت المقبل.

وكان قد ترأس الوفد الإيراني إلى الجولة الأولى من المحادثات الّتي جرت يوم السّبت الماضي في العاصمة العمانيّة مسقط، وزير الخارجيّة عباس عراقجي، فيما قاد مبعوث الرّئيس الأميركي إىل الشّرق الأوسط ستيف ويتكوف، الوفد الأميركي.

هذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشّأن منذ انسحب الرّئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، من الإتفاق الدّولي بشأن البرنامج النّووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، في مقابل رفع العقوبات عنها.