قرقاش: لقاء رئيسَي الإمارات وسوريا ناجح وبن زايد حريص على دعم بناء دولة حديثة بسوريا

لفت المستشار الدّبلوماسي للرّئيس الإماراتي، ​أنور قرقاش​، إلى "أنّني تشرّفت بحضور اجتماع رئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​ مع الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​. لقاء ناجح بكلّ المقاييس".

وأشار في تصريح، إلى "أنّني لمست حرص بن زايد تجاه دعم مسار بناء الدّولة الحديثة في سوريا"، موضحًا أنّ "الإمارات الّتي تحتضن جاليةً سوريّةً مميّزةً، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرّة ركيزة ضروريّة لمستقبل المنطقة".

وكانت قد أفادت "وكالة أنباء الإمارات- وام" أمس، بأنّ "بن زايد استقبل الشّرع في قصر الشّاطئ في أبوظبي، واستعرضا عددًا من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النّظر بشأنها. كما تناول اللّقاء التّطوّرات في سوريا".

وشدّد بن زايد على "حرص الإمارات على دعم الأشقّاء في سوريا، لمواجهة تحدّيات المرحلة الانتقاليّة وإعادة بناء سوريا، بما يلبّي تطلّعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار"، مجدّدًا تأكيد "موقف الإمارات الثّابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".